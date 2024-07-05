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Губернатор Краснодарского края заявил об ударе по жилым зданиям и жертвах

Губернатор Краснодарского края заявил об ударе по жилым зданиям и жертвах

Согласно информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, средства противовоздушной обороны сбили над городом несколько беспилотников, фрагменты которых при падении нанесли серьёзные повреждения гражданским объектам.

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