Губернатор Краснодарского края заявил об ударе по жилым зданиям и жертвах

Согласно информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, средства противовоздушной обороны сбили над городом несколько беспилотников, фрагменты которых при падении нанесли серьёзные повреждения гражданским объектам.
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