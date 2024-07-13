Слишком опасен: в Челябинске арестовали 19-летнего участника массовой драки со стрельбой

Дело находится на особом контроле Александра Бастрыкина.В Челябинске 13 июля Калининский районный суд определял меру пресечения для участника массовой драки.
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