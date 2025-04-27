Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Владимир Елкин
    Уменьшить цены! Уменьшить инфляцию! А чиновникам при их зарплате наплевать, что говорит Путин! Вот дизель: в соответс...Путин потребовал ...
  • demyr150648
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  • Valeriy Ishmenev
    И суд у нас стал не гуманный, а туманный. А о судьях только матом можно говорить."Навесил ей три "...

Абхазии готовили страшную участь: Проговорилась Саломе Зурабишвили

Абхазии готовили страшную участь: Проговорилась Саломе Зурабишвили

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, вышли на экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили.

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