Энтони Эдвардс положил два трехочковых через Кевина Дюрэнта и потроллил его

В третьей четверти первого матча серии с «Финиксом» Энтони Эдвардс набрал 18 очков. Он реализовал два трехочковых через руки форварда «Санс» Кевина Дюрэнта, после чего вступил с соперником в эмоциональную беседу.
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