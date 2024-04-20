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Энтони Эдвардс положил два трехочковых через Кевина Дюрэнта и потроллил его

Энтони Эдвардс положил два трехочковых через Кевина Дюрэнта и потроллил его

В третьей четверти первого матча серии с «Финиксом» Энтони Эдвардс набрал 18 очков. Он реализовал два трехочковых через руки форварда «Санс» Кевина Дюрэнта, после чего вступил с соперником в эмоциональную беседу.

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