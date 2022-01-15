Типичный бунт азиатов и исламистов Восстание в Казахстане вызвало в Украине двусмысленную реакцию. Поначалу украинские патриоты поддерживали уличные акции, потому что видели в них местную версию Евромайдана, с националистической «проевропейской» по.
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