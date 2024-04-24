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Царьград

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Популярное лекарство от диабета может увеличивать продолжительность жизни

Популярное лекарство от диабета может увеличивать продолжительность жизни

Препарат обладает противовоспалительным свойством и предупреждает онкологию и болезни сердца.Метформин, который назначают людям для снижения уровня сахара в крови и лечения диабета II типа, может защитить от онкологических заболеваний и болезней сердца за счет своих противовоспалительных свойств.

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