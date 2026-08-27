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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Авербух: «Петросян в первую очередь надо разобраться с самой собой. Думаю, Гончаренко может ей в этом помочь»

Хореограф Илья Авербух высказался о переходе трехкратной чемпионки России Аделии Петросян к тренеру Инне Гончаренко .

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