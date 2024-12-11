При ракетной атаке на Таганрог повреждено промпредприятие и сгорели 14 машин

Таганрог подвергся ракетной атаке, зафиксированы повреждения на промпредприятии и парковке<strong>В ночь на 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке, зафиксированы повреждения на промпредприятии и парковке, <a href="https://t.
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