Арестович идёт в президенты Украины с обещанием не отвоевывать потерянные территории

Экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, который в настоящее время укрывается за границей и общается с украинцами в формате видеосвязи, официально заявил, что будет баллотироваться на следующих президентских выборах и представил свою политическую программу из 14 пунктов.