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Мировое обозрение

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Арестович идёт в президенты Украины с обещанием не отвоевывать потерянные территории

Арестович идёт в президенты Украины с обещанием не отвоевывать потерянные территории

Экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, который в настоящее время укрывается за границей и общается с украинцами в формате видеосвязи, официально заявил, что будет баллотироваться на следующих президентских выборах и представил свою политическую программу из 14 пунктов.

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