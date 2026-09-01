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Лягушка в молоке: реальная польза странной русской традиции или ложь с фатальным исходом?

Лягушка в молоке: реальная польза странной русской традиции или ложь с фатальным исходом?

Многие из нас, жителей стран СНГ, которые не всю жизнь провели в забетонированном городе, знают одну из самых странных древних русских традиций — класть лягушку в молоко, чтобы оно стало полезнее.

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