Кристиан Хорнер: «Поздравляю Норриса, сегодня он провел безупречную гонку»

Хорнер поздравил Норриса с победой на Гран-при Майами. Руководитель «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Майами, отдав должное Ландо Норриису, который сумел одержать победу в заезде.
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