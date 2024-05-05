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Кристиан Хорнер: «Поздравляю Норриса, сегодня он провел безупречную гонку»

Хорнер поздравил Норриса с победой на Гран-при Майами. Руководитель «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Майами, отдав должное Ландо Норриису, который сумел одержать победу в заезде.

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