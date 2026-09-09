Песков: стройных дорожных карт по урегулированию на Украине пока нет

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Стройные программы урегулирования на Украине, своего рода дорожные карты, о близости к составлению которых ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио, пока отсутствуют.
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