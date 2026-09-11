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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэйли о 33-й команде НХЛ в Техасе: «Не хочу забегать вперед. Вопрос не решен. Пока нет четких указаний Совета управляющих насчет того, все ли хотят расширяться»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что решение о появлении 33-й команды лиги в Техасе еще не принято.

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