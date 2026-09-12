Моди заявил о неспособности старых институтов управлять новым миропорядком

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем выступлении подчеркнул, что старые международные институты не способны эффективно управлять современным миропорядком, который претерпевает значительные изменения.
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