Двое молодых людей погибли в ДТП на трассе "Тамбов - Пенза"

Сегодня в 12:11 на 18-м километре автодороги «Тамбов — Пенза» произошла смертельная авария, сообщил Телеграм-канал «Полоса безопасности».
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