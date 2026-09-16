«Десятка» снесла ограждение и рухнула с моста в Тамбове

Фото: Полоса безопасности Читайте также: Два молодых человека погибли в столкновении «Лады» с КамАЗом под Тамбовом (сегодня, 09:54) Тамбовчанка впала в кому после массажа в банном комплексе «Фараон» (вчера, 17:03) Трое жителей Тамбовской области отдали мошенникам почти 1,8 миллиона рублей (вчера, 16:52) Водитель попытался уйти от перестраивавшегося автомобиля, но не справился с управлением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Тамбове за выхо...
- В Гавриловском ра...
- Прокуратура взыск...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым