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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Индиана» чаще других команд НБА за последние 15 лет использует в плей-офф прессинг по всей площадке

«Индиана» чаще других команд НБА за последние 15 лет использует в плей-офф прессинг по всей площадке

«Пэйсерс» чаще других команд НБА за последние 15 лет играют в плей-офф прессинг по всей площадке. В Топ-3 также «Филадельфия» 2020 года и «Мемфис» 2017-го.

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