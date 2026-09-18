Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Как вернуть тишину в квартиру: разбор пяти каналов уличного шума через пластиковые окна

Как вернуть тишину в квартиру: разбор пяти каналов уличного шума через пластиковые окна

Когда за окном шумит Петербург — гремят трамваи на Литейном, гудит поток машин на Невском или разносится эхо от стен дома-колодца, — начинаешь особенно остро ценить тишину собственной квартиры.

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