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Госдума рассмотрит в июне законопроект об ужесточении ответственности для самокатчиков

Госдума рассмотрит в июне законопроект об ужесточении ответственности для самокатчиков

В июне Госдума приступит к рассмотрению в первом чтении законопроекта, предусматривающий усиление ответственности для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушения правил дорожного движения.

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