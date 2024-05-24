Госдума рассмотрит в июне законопроект об ужесточении ответственности для самокатчиков

В июне Госдума приступит к рассмотрению в первом чтении законопроекта, предусматривающий усиление ответственности для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушения правил дорожного движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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