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Представлен новый Volvo XC70 PHEV: гибридный привод и китайская сборка

Раскрыт новый подзаряжаемый гибридный кроссовер Volvo XC70 PHEV, который теперь выпускается в Китае. Автомобиль получил аккумулятор емкостью 39,6 кВт*ч, позволяющий проезжать на чистом электричестве до 180 км, по циклу CLTC.

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