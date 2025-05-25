Представлен новый Volvo XC70 PHEV: гибридный привод и китайская сборка

Раскрыт новый подзаряжаемый гибридный кроссовер Volvo XC70 PHEV, который теперь выпускается в Китае. Автомобиль получил аккумулятор емкостью 39,6 кВт*ч, позволяющий проезжать на чистом электричестве до 180 км, по циклу CLTC.