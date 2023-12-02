Филипп Киркоров вывел на сцену свою новую дочь

Шоумен стал главным действующим лицом новогодней комедии. Филипп Киркоров и Алла-Виктория Киркорова Социальные сетиУже на следующей неделе широкому кругу зрителей начнут показывать очередную серию долгоиграющей новогодней комедии «Елки».
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