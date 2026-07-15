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«У меня тряслись коленки»: Анна Asti рассказала, как сбылась её детская мечта о дуэте с Димой Биланом

«У меня тряслись коленки»: Анна Asti рассказала, как сбылась её детская мечта о дуэте с Димой Биланом

Анна Asti откровенно призналась, что дуэт с Димой Биланом стал для неё сбывшейся детской мечтой. В разговоре с изданием «Звездач» певица рассказала, что в юности была влюблена в артиста и даже не могла вообразить совместную запись.

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