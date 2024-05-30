Преподаватель колледжа домогался студентов, обещая хорошие оценки

Global Look Press/Zamir Usmanov Преподаватель физики в одном из колледжей Астраханской области пытался принудить двух несовершеннолетних первокурсников к действиям сексуального характера, обещая им хорошие оценки, сообщил РЕН ТВ информированный источник.
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