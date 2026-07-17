Некоторые украинские дроны-камикадзе FP-2, атакующие корабли в Черном море, стали использовать систему автозахвата и донаведения на цель.
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Некоторые украинские дроны-камикадзе FP-2, атакующие корабли в Черном море, стали использовать систему автозахвата и донаведения на цель.
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