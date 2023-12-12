Словакия выступила против вступления Украины в ЕС

В Братиславе подчеркнули, что Киев должен соответствовать всем критериям Европейского Союза.Глава комиссии по внешним отношениям словацкого парламента Марин Кэри публично выступил против проведения переговоров о вступлении Украины в состав Европейского Союза.
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