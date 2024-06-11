«Метрострой»: при работах в шахте в Кировском районе Петербурга погиб проходчик

В Кировском районе Санкт-Петербурга погиб рабочий, который участвовал в прокладке тоннеля метро. Пресс-служба АО «Метрострой Северной Столицы» заявила РИА «Новости», что готова содействовать расследованию.
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