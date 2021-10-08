Театр абсурда

7 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Сеть: «Очередной клон Васильевой?» — экс-замминистра просвещения задержали

Сеть: «Очередной клон Васильевой?» — экс-замминистра просвещения задержали

Заявление официального представителя МВД РФ Ирины Волк о том, что полиция задержала бывшего замминистра просвещения, до 4 октября 2021 года занимавшую пост вице-президента Сбербанка Марину Ракову, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх