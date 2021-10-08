Сеть: «Очередной клон Васильевой?» — экс-замминистра просвещения задержали

Заявление официального представителя МВД РФ Ирины Волк о том, что полиция задержала бывшего замминистра просвещения, до 4 октября 2021 года занимавшую пост вице-президента Сбербанка Марину Ракову, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей.