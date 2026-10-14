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Мнение: «Дроны с нами всерьез и надолго», – Борис Рожин

Мнение: «Дроны с нами всерьез и надолго», – Борис Рожин

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире программы «Мнение» рассказал, что предоставление российским разработчикам БПЛА доступа к видеоматериалам о результатах применения беспилотников расширит перспективы для развития данной сферы.

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