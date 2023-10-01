Бдительность и грамотное управление: финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 октября 2023 года Алёна ЮрьеваФинансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 октября 2023 года предвещает разнообразные изменения и события для различных знаков зодиака.
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