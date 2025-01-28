Консервы из сайры начали выпускать без сайры. Замена на сардину стала поводом для проверки Роспотребнадзора, пишут СМИ. Производитель решил заменить р...

Консервы из сайры начали выпускать без сайры. Замена на сардину стала поводом для проверки Роспотребнадзора, пишут СМИ.
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