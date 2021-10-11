Были ли еврейские гетто в СССР?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕДом/ДачаБыли ли еврейские гетто в СССР? Ингвар Коротков Дача Чуковского в Переделкино Это некая Лиза Лазерсон нам открыла тайну.Вернуться к статье103НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр HammerКакие нах гетто...TFTatyana FedotovaНу тогда сейчас у нас все олигархи российские в подобных "гетто" живут. Всем бы в такие "гетто" переехать. Вот россияне в деревнях отдаленных - это не гетто, конечно. Язык же ещё поворачивается такое о еврейских гетто в СССР говорить. Это верх цинизма.ВИВиктория ИвановаТем более, что олигархи тоже, в подавляющем большинстве, евреи.Алексей ТанКогда какой то народец САМ! не освобождается (не зачищает)... от своего дерьма, то он и есть такое же дерьмо, а то и много мерзостней.. т.к. первые не прячут своего злобного уродливой морды,... то вторые мимикрируют под "хороших" хотя сами являются такой же мерзостью а то и хуже ... и это очень хорошо видно по ИУДЕЯМ и их клонам.Василий БашмаковТак на Крещатике тоже боло гетто. Вспомните анекдот, когда из России в Киев приехал мужик и встретил там друга. Друг приглашает его в гости, который жил на Крещатике. 1. А как я тебя там найду? 2. Да очень просто. Выйдешь на средину Крещатика и крикнеш ШАПИРОООО. все форточки в домах откроются, а одна нет. Это и есть моя квартира.ИИскандерГетто - общины, принадлежащие к однородной расе или этнической группе, а совсем не обязательно - территория, огороженная стеной и безмерно страдающие там сидельцы. Некоторые историки вполне обоснованно утверждают, что гетто, как государство в государстве, были необходимы в первую очередь самим евреям, желавшим жить в чуждой им стране по своим, кагальным законам. Что до שקץ – шиксы Лизы Лазерсон, то, как говорят евреи: "Среди евреев идиотов не больше чем в других нациях. Но если еврей - идиот, то он всем идиотам идиот".Игорь КузнецовНу конечно были,сегодня их дополняют армянские и азербайджанские. Вроде как и грузинские появляются.Наталья Политова (Панова)Во-первых, все вышеперечисленные - хорошие писатели. ( Евгений Петров, кстати, русский.) Во-вторых, в Переделкине жили В. Иванов, Л, Леонов, И. Андроников, А. Толстой, А, Афиногенов, Р. Погодин, Б. Горбатов, И. Катаев, А. Фадеев...Виктор ОнегинМожет это какая то психическая болезнь: не пониманию юмористического сарказма? Может и ринетесь доказывать что не одни евреи страдали во время блокады Ленинграда.? Одни бессовестно деньги делают,поднимая не существующие проблемы Другие с ними спорят. То есть вы являетесь пособником паразитных еврейских организаций постоянно из кого то выбивающих деньги спекулируя на еврейском вопросе.Владимир ПетровЮрмала была еврейским гетто. Особенно летом.Комментировать
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