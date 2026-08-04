Цены на нефть растут 4 августа из-за неопределенности в отношениях США и Ирана

Начало торговой сессии 4 августа демонстрировало рост цен на нефть после вчерашнего резкого падения. Рынок поддержали опасения относительно возможных перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока, поскольку дипломатическое урегулирование конфликта между США и Ираном, уже повлиявшего на морские перевозки, по-прежнему остается под вопросом, сообщает Reuters.