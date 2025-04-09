Politico: США встревожены волевыми переговорщиками из России и Ирана

ВАШИНГТОН, 9 апреля, ФедералПресс. Чиновники национальной безопасности США выразили обеспокоенность по поводу работы специального посланника президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, который ведет переговоры с «волевыми» представителями России и Ирана.
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