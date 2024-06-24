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Десять минут красоты и опасности. Что чувствуют пассажиры поезда, проезжающие Крымский мост

Десять минут красоты и опасности. Что чувствуют пассажиры поезда, проезжающие Крымский мост

Грандиозный мост протяженностью 18 000 километров над Черным морем – Крымский мост – построен в 2018 году и уже стал одновременно достопримечательностью и одним из самых опасных маршрутов для путешественников.

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