Десять минут красоты и опасности. Что чувствуют пассажиры поезда, проезжающие Крымский мост

Грандиозный мост протяженностью 18 000 километров над Черным морем – Крымский мост – построен в 2018 году и уже стал одновременно достопримечательностью и одним из самых опасных маршрутов для путешественников.
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