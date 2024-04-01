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Закон и Порядок

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10 лет на ремонт моста

10 лет на ремонт моста

Ай вэй, какая там капитализация у Apple? То ли дело Space X! Но, правда, капитализация не помогает ни гиперзвуковые системы создать, ни ЗРС/ЗРК, не хуже наших, ни вот даже мосты построить/восстановить быстрее.

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