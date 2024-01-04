МО РФ: Саперы очистили Мариуполь и пригороды от мин

Саперы российских Вооруженных сил в течение трех месяцев сумели обезвредить на территории Мариуполя и прилегающих к городу населенных пунктов две тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, которые были оставлены бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).