МО РФ: Саперы очистили Мариуполь и пригороды от мин

Саперы российских Вооруженных сил в течение трех месяцев сумели обезвредить на территории Мариуполя и прилегающих к городу населенных пунктов две тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, которые были оставлены бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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