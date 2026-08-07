Канал "Макс" сообщил о временной остановке движения по Крымскому мосту

Канал "Макс" информирует о временной приостановке движения через Крымский мост. Транспортное сообщение остановлено, идущим через мост и в зоне досмотра предложено сохранять спокойствие и следовать указаниям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии