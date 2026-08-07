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Царьград

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Канал "Макс" сообщил о временной остановке движения по Крымскому мосту

Канал "Макс" сообщил о временной остановке движения по Крымскому мосту

Канал "Макс" информирует о временной приостановке движения через Крымский мост. Транспортное сообщение остановлено, идущим через мост и в зоне досмотра предложено сохранять спокойствие и следовать указаниям.

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