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Венсан Кассель отдыхает в Бразилии со своей новой подругой и дочерьми

Венсан Кассель отдыхает в Бразилии со своей новой подругой и дочерьми

Французский актёр Венсан Кассель не скучает во время новогодних каникул. Он отправился в Бразилию, где наслаждается солнцем и морем в компании своей возлюбленной Нары Баптистой и своих дочерей Девы и Леони.

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