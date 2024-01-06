Венсан Кассель отдыхает в Бразилии со своей новой подругой и дочерьми

Французский актёр Венсан Кассель не скучает во время новогодних каникул. Он отправился в Бразилию, где наслаждается солнцем и морем в компании своей возлюбленной Нары Баптистой и своих дочерей Девы и Леони.
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