Работодатели рассказали, что молодые сотрудники уходят на обед и не возвращаются

Представителям взрослого поколения сложно представить безответственное отношение к работе, однако молодые специалисты значительно проще относятся к подобного рода "формальностям" и готовы заниматься только тем, что приносит им удовольствие.
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