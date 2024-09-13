Экономист Сироткин назвал два препятствия при обращении за льготной ипотекой

Россияне могут столкнуться с двумя препятствиями при обращении за ипотекой по льготным программам. Это исчерпание банками лимитов по таким программам и повышенный спрос заемщиков на государственные жилищные кредиты, сказал в беседе с "Газетой.
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