Для Российской Федерации принципиально важно, чтобы потенциальные мирные соглашения с киевской стороной были подписаны легитимным украинским руководством, а декрет Владимира Зеленского о запрете переговоров и его нелегитимность могут осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов.