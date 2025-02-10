Для Российской Федерации принципиально важно, чтобы потенциальные мирные соглашения с киевской стороной были подписаны легитимным украинским руководством, а декрет Владимира Зеленского о запрете переговоров и его нелегитимность могут осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии