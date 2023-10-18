Китай присоединился к запросу РФ и ОАЭ о проведении заседания СБ ООН

РИА Новости / Владимир Астапкович Китай присоединился к запросу России и Объединенных Арабских Эмиратов о проведении заседания Совбеза ООН из-за ракетного удара по больнице в Газе, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.