Китай присоединился к запросу РФ и ОАЭ о проведении заседания СБ ООН

РИА Новости / Владимир Астапкович Китай присоединился к запросу России и Объединенных Арабских Эмиратов о проведении заседания Совбеза ООН из-за ракетного удара по больнице в Газе, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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