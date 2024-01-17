В Госдуме предложили штрафовать за развод на 100 тысяч рублей и отправлять на СВО

Милонову предложили проработать инициативу и внести законопроект в Госдуму Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил с помощью штрафов остановить рост числа разводов в стране, пишет "Парламентская газета".
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