В октябре 1582 года из календаря исчезли сразу 10 дней. Спустя годы выглядит так, словно люди заснули четвертого числа, а проснулись уже 15-го.
Дни, которых никогда не существовало: куда исчезли даты с 5 по 14-е октября 1582 года
Комментарии
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Igor Shumarin
"В 45-м году до нашей эры Цезарь указом ввел Юлианский календарь." До нашей эры? Календари привязаны к Рождеству Христову, с рождением коего и началась наша эра. А тут выходит, что календарь был создан за 45 лет до Христова рождества?
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4 д.
Александр Пелимский
А вы что, считаете что до Христа вообще календарей не было??? Календари были и раньше, в том числе и Юлианский. Принятое сейчас летоисчисление от рождества Христова было принято только в шестом веке.
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4 д.
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