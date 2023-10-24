Дни, которых никогда не существовало: куда исчезли даты с 5 по 14-е октября 1582 года

"В 45-м году до нашей эры Цезарь указом ввел Юлианский календарь." До нашей эры? Календари привязаны к Рождеству Христову, с рождением коего и началась наша эра. А тут выходит, что календарь был создан за 45 лет до Христова рождества?

Александр Пелимский

А вы что, считаете что до Христа вообще календарей не было??? Календари были и раньше, в том числе и Юлианский. Принятое сейчас летоисчисление от рождества Христова было принято только в шестом веке.