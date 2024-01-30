В Кремле не согласны с решением CAS о дисквалификации Валиевой

В Кремле не согласны с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил и не принимает его, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Песков подчеркнул, что нужно использовать все возможности для оспаривания этого решения, если такие имеются.