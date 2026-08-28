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Самара өлкәсенең Иске Ярмәк авылында Сабан туе форматында «Авыл бәйрәме» узды

Самара өлкәсенең Иске Ярмәк авылында халкыбызның яраткан традицияләрен үзенә туплаган Сабан туе форматында «Авыл бәйрәме» гөрләде.

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