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Кузнецов о сборной России и турнирах: «От нас ничего не зависит. Скажут играть – поедем. Если нет, будет играть против белорусов»

Весной 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ.

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