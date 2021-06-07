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«Монреаль» выиграл 6-й матч подряд и повел 3-0 в серии с «Виннипегом»

«Монреаль» победил «Виннипег» (5:1, 3-0) в рамках 2-го раунда Кубка Стэнли. С учетом предыдущей серии (с «Торонто» – 4-3) «Канадиенс» выиграли 6-й матч подряд.

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