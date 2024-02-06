На Украине заявили, что Зеленский попал в ловушку, когда отменил выборы

Global Look Press/Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency Офис президента Украины Владимира Зеленского оказался "в ловушке", когда отказался от проведения выборов, заявил киевский политтехнолог Сергей Гайдай в эфире украинского радио NV.
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