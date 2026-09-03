МИД Таиланда дал рекомендации туристам, планирующим пребывание свыше 30 дней

Министерство иностранных дел Таиланда опубликовало рекомендации для туристов, планирующих пребывание в стране свыше 30 дней.
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